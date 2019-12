Бордо, Франция, , 11:47 — REGNUM Разработчики из Motion Twin выпустили обновление для игры Dead Cells, открывающее геймерам доступ ко всем старым версиям проекта. Об этом 24 декабря сообщил портал PCGamer.

Теперь игроки смогут играть не только в актуальную версию Dead Cells, но и в любую из устаревших. По мнению авторов проекта, так геймеры и разработчики смогут увидеть, как менялась игра.

Напомним, Dead Cells — это ролевой экшен от французской студии Motion Twin. За высокую сложность геймеры прозвали его «Dark Souls от мира инди-игр».

