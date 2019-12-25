Ростов-на-Дону, , 11:47 — REGNUM Юморист Максим Галкин оценил дорожную ситуацию в Ростове-на-Дону и назвал причины транспортного коллапса, в котором пребывает город-миллионник.

«В Ростове очень остро стоит проблема общественного транспорта. Автомобили запрудили улицы. Возникают сложности с парковкой. Вот мы ехали мимо гостиницы — там машины стоят в два ряда. Эту проблему должно решить государство», — сказал шоумен в интервью журналистке Ирине Шахман.

ИА REGNUM напоминает, что о проблемах на ростовских дорогах и возможных способах их решения высказывались бывшие градоначальники. Так, экс-сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв заявлял, что «город умирает в постоянных пробках». Однако разгрузить транспортные артерии областного центра до сих пор не удалось.