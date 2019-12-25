Красногорск, , 13:02 — REGNUM В Подмосковье перевозчик АО Мострансавто с 1 января 2020 года начнет обслуживать 14 пригородных и городских маршрутов по регулируемым тарифам. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

Маршруты будут облуживать автоколонны трех филиалов перевозчика в Сергиевом Посаде, Серпухове и Люберцах. Для пассажиров выделили 81 автобус среднего и большого классов оснащенных кондиционерами, средствами доступной среды и системами видеонаблюдения.

Проезд в автобусах будет оплачиваться согласно утвержденным областным тарифам, будут действовать все льготы и возможность оплаты проездными и банковскими картами, отметили в Мострансавто.