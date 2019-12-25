Майкоп, , 11:47 — REGNUM Первый центр добровольчества «Волонтеры Адыгеи» создан в республике на средства федеральной субсидии в рамках национального проекта «Образование». Он будет курировать развитие волонтерской деятельности в регионе, сообщается на портале «Будущее России».

По словам директора некоммерческой организации Ованеса Шекерьянца, активисты центра уже приступили к работе, несмотря на то, что офис организации откроется в центре Майкопа в начале 2020 года. Он разместится на площади 250 кв. м в одной из организаций, подведомственных министерству образования и науки республики.

Шекерьянц также пояснил, что, поскольку большая часть Адыгеи — это сельские территории, акцент в работе ресурсного центра будет сделан на реализацию молодежных проектов на селе.

«Мы выявим проблемные зоны в сельских территориях и будем оказывать населению адресную помощь в решении всевозможных проблем. В будущем году окажем поддержку Росстату в проведении переписи населения», — поделился планами директор организации.

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Как сообщало ИА REGNUM, для поддержки волонтерского движения в Адыгее глава республики Мурат Кумпилов в этом году учредил именную премию. Каждый год ею будут поощряться 10 самых активных добровольцев, работающих в различных направлениях волонтерства. Ежегодный фонд премии составит 350 тыс. рублей.