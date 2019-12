Роквилл, США, , 11:41 — REGNUM Энтузиасты добавили в игру Fallout 4 Элли — главную героиню The Last of Us. О необычной модификации 24 декабря сообщил портал PCGamesN.

https://twitter.com/PCGamesN/status/1209415579364417536

При создании персонажа игрок теперь сможет использовать модель Элли, созданную на основе её образа в игре The Last of Us. Разработчики модификации предоставили геймерам несколько обликов героини, которые отличаются одеждой и текстурами лицами.

Напомним, ролевая игра Fallout 4 вышла 10 ноября 2015 года. Проект был высоко оценён игроками и критиками.

