Якутск, , 11:43 — REGNUM По прогнозам синоптиков конец рабочей недели, 26−27 декабря, в Якутии окажется морозным, ожидается понижение температур до — 52 градуса.

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«26−27 декабря понижение температуры до — 52 градуса прогнозируется в центральной, заречной группе районов Якутии, а также северо-восточных, нижнеленских, восточных. Днём — 50 градусов», — пишет «Якутия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, народный синоптик прогнозирует потепление в Якутии в последние дни декабря и тепло в первые три месяца 202 года.