Ставрополь, , 11:45 — REGNUM Очередной сезон региональной лиги КВН «Кавказ» завершился на Ставрополье. Финальная игра, определившая лучшую команду года, состоялась во Дворце культуры и спорта краевого центра, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора края.

Победителем сезона была признана сборная вузов Чеченской Республики, которая получила путевку в Сочи на международный фестиваль команд КВН. Второе место заняли кавээнщики из команды «Те самые» Ставропольского государственного аграрного университета, замкнул тройку призеров «Колосок» из города Михайловска (Ставропольский край).

Кубки команде-чемпиону и обладателям призовых мест вручили глава региона Владимир Владимиров, депутаты Госдумы РФ Елена Бондаренко и Ольга Казакова, заместитель полномочного представителя президента России в СКФО Сергей Стариков.

В финальной игре помимо вышеназванных команд также выступили Сборная Дагестанского государственного университета народного хозяйства, дружина «Город 313» из Северной Осетии и «Мира, 310», представляющая Ставропольский государственный медицинский университет.

Добавим, что завершившийся сезон лиги КВН «Кавказ» стал седьмым по счету. Ранее чемпионами становились команды из Ставропольского края, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, а для сборной вузов Чечни успех нынешнего года стал уже вторым.

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