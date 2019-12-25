Москва, , 11:38 — REGNUM Световой день с 25 декабря становится длиннее. К 1 января его продолжительность вырастет на пять минут, сообщает Гидрометцентр.

Далее рост продолжительности наберёт темпы, и к концу января светлое время суток будет длиннее на один час и 31 минуту.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии Нового года в европейской части России установилась необычно тёплая погода. На Дальний Восток, напротив, пришли суровые морозы.

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