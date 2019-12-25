Узловая, Тульская область, , 11:37 — REGNUM 12 семей, проживающих в доме в городе Узловая Тульской области, где 24 декабря произошло обрушение внешней стены, будут расселены в благоустроенное жильё до Нового года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Узловского района 25 декабря.

Как уточнили в пресс-службе, причиной обрушения внешней стены общего санузла жилого дома на улице Суворова, 13, стала «ненадлежащая эксплуатация мест общего пользования». Обошлось без пострадавших. Специалисты осмотрели несущие конструкции дома, по их мнению, угрозы дальнейшего обрушения и угрозы жизни и здоровью жителей нет. При этом дом ещё раньше был признан аварийным — он включен в программу переселения из аварийного жилищного фонда.

«В поврежденное помещение ограничен доступ. Управляющей компании поручено в срок до 27.12.2019 провести аварийно-восстановительные работы по устранению последствий обрушения», — уточнили в администрации района.

На данный момент известно, что в доме зарегистрировано 22 семьи. Однако фактически жили 12 семей. Именно эти семьи, заверили в администрации, до конца текущего года переедут в новое жильё. Остальным десяти семьям предоставят новые квартиры до 1 апреля 2020 года, желающим готовы предоставить жильё в маневренном фонде.