Брянск, , 11:39 — REGNUM 38 детенышей яванского макака поселились в приюте для кошек в Брянске. Животных привезли сюда сотрудники таможни, которые конфисковали обезьян у контрабандистов. Мартышек обещали перевезти в Калужскую область, однако временная передержка затянулась уже на 10 дней.

Обезьян конфисковали 14 декабря на границе, их везли без необходимых документов в деревянных ящиках. Временное пристанище нашли животным в приюте для кошек «Второй шанс». По словам сотрудников пункта передержки, власти пообещали выделить для новых постояльцев три мешка морковки.

«А мы всё ждём. Вчера отправлены письма в управление ветеринарии и остальные инстанции. Мы требуем перевезти несчастных животных с территории приюта для кошек и предоставить им соответствующие условия, уход и заботу», — рассказали изданию « Брянск Today » в приюте.

Планировалось, что обезьянок перевезут в Калужскую область в реабилитационный центр диких животных «Феникс».