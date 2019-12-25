Цхинвал, , 11:37 — REGNUM Видео, на котором люди в форме избивают заключенных, снято не в Цхинвальской исправительной колонии. Такое заявление сделала 24 декабря глава минюста Южной Осетии Залина Лалиева на пресс-конференции в Госкомитете информации и печати республики.

«С полной ответственностью могу заявить, что действия, которые были зафиксированы во время видеосъемки, не проходили в Управлении исполнения наказания, то есть, ни в колонии, ни в следственном изоляторе», — заявила министр.

Она также отметила, что не знает, где могло быть снято то видео.

Кроме того, Лалиева опровергла ранее прозвучавшую информацию, что во время протестов заключенных в Цхинвальской колонии якобы доставили в бессознательном состоянии. Она сообщила, что привлеченный для подавления беспорядков ОМОН применил силу только к троим заключенным, которые оказывали сопротивление охране. Министр подчеркнула, что норма закона тогда не была нарушена.

Напомним, в октябре на видеохостинге Youtube появилось видео под названием «В Цхинвальской тюрьмы ОМОН жестоко избил голодающих заключенных — 02.10.2019» (орфография сохранена). На кадрах видно, как в помещении, похожем на место содержания заключенных люди в форме и балаклавах избивают нескольких человек.

Также на применение физической силы в отношении заключенных Цхинвальской колонии в начале октября пожаловались родственники арестантов.