Ирвайн, США, , 11:34 — REGNUM Ведущий геймдизайнер игры Overwatch Джефф Каплан провёл традиционный праздничный стрим, во время которого он восемь часов молча сидел около камина. Трансляция стартовала 24 декабря на YouTube-канале PlayOverwatch.

Во время трансляции Каплан молча сидел в кресле, лишь изредка заговаривая со зрителями. Иногда геймдизайнер прерывался на развлечения: играл в Nintendo Switch и собирал конструктор LEGO по мотивам Overwatch.

Напомним, подобные прямые трансляции Джефф Каплан проводит каждый год. В 2018 году к нему также присоединились актёры озвучки Overwatch.

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