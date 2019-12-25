Набережные Челны, Татария, , 11:31 — REGNUM АО «Набережночелнинский крановый завод» выпустил очередной эротический календарь, выпуск календарей стал уже традиционным, первое издание с пикантными фотографиями сотрудниц завода и приглашенных моделей появилось в продаже в преддверии 2008 года.

В подготовке нового календаря приняли участие не только сотрудницы, но и сотрудники завода. Фотографии снабжены функцией дополненной реальности. Для ее использования необходимо скачать приложение «Календарь НЧКЗ», после наведения смартфона на печатное изображение будет доступен видеоролик.

Календари прошлых лет доступны на сайте компании, как и заказ нового календаря на 2020 год.

В ноябре завод выпустил промо-ролик календаря-2020, напоминает «Бизнес-online». В комментариях к видео отмечается, «что календарь обсуждают в России, ближнем зарубежье и даже за рубежом… Имя Набережночелнинского кранового завода становится всё более известным». Промо-видео выпущено с пометкой ограничения по возрасту.

ИА REGNUM напоминает, НЧКЗ ведет историю с 1997 года. Компания занимается конструированием, изготовлением, доставкой, монтажом и постгарантийным обслуживанием широкого спектра грузоподъёмного оборудования. Сотрудничает с крупнейшими российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса, нефтегазовой, химической, автомобильной и авиационной отраслей, в частности, с Миноброны РФ, Вертолётами России, Газпромом, КамАЗом, ОСК (Объединенной судостроительной корпорацией).

Большая часть оборудования разрабатывается по индивидуальным заказам.