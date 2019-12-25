Джакарта, , 11:29 — REGNUM В общей сложности 12 629 христиан, осужденных и находящихся в исправительных учреждениях в Индонезии, получили «ремиссию» или отсрочку отбывания наказания на Рождество, сообщает Antara.

В настоящее время зафиксировано, что в Индонезии насчитывается 18 900 заключенных-христиан.

«На самом деле ремиссия — это право заключенного, предусмотренное законодательством, но оно дается при ряде условий, которые должны быть соблюдены, в частности административные», — заявил представитель министерства по вопросам исправительных учреждений в Джакарте.

Известно, что из 12 463 заключенных, которые получили специальную ремиссию, около 2 704 человек получили ремиссию на 15 дней, 7 895 человек получили ремиссию на один месяц, 1507 человек получили ремиссию на один месяц и 15 дней.

Напомним, по данным системы исправительных баз, число заключенных по всей Индонезии достигло 269 924 человек.