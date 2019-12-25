Лондон, , 11:31 — REGNUM По данным британских специалистов, неоправданно медленная езда автомобилистов приводит к трагедиям на дорогах. Об этом сообщает министерство транспорта Британии.

В министерстве отметили, что в авариях, случившихся по вине водителей, которые ездят на низкой скорости, число погибших людей за пять лет выросло на 75%. Так, в таких дорожно-транспортных происшествиях в 2018 году в Великобритании получили серьёзные травмы 26 человек и двое погибли. При этом травмы легкой и средней степени тяжести получили 132 человека.

С выводами британского Минтранса согласен и основатель альянса британских автолюбителей Хью Бладон. По его мнению, чересчур медленные водители раздражают других участников дорожного движения, заставляя их идти на обгон. По словам Бладона, этот маневр один из самых опасных на дороге.

Напомним, в Британии предусмотрены штрафы за езду ниже установленного скоростного режима. Он составляет 100 фунтов стерлингов (более 8 тыс. рублей).

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