Сеул, , 11:47 — REGNUM В 2019 году скончались более 3 тыс. граждан Южной Кореи, ожидающих воссоединения с родными из КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

Согласно опубликованным данным, с января по ноябрь 2019 года в стране умерло 3 147 человек, зарегистрированных как члены разделённых семей и подавших заявки на воссоединение с родными.

Известно, что в 2017 году не дождавшись встречи с родными умерло 3795 человек, в 2018 году — 4 914 человек.

По состоянию на 30 ноября, из 133 365 человек, подавших заявки на воссоединения, в живых остаются 39,7% или 52 997 человек.

Представители министерства отмечают, что 22,9% ожидающих воссоединения приходится на людей в возрасте старше 90 лет, 40,5% — на людей в возрасте от 80 до 89 лет и 63,4% — на людей в возрасте старше 80 лет.

Напомним, что многие семьи были разделены во время Корейской войны 1950−1953 годов.

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