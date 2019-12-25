Москва, , 11:24 — REGNUM В Москве в новогоднюю ночь можно увидеть красочные фейерверки. Их запустят на 33 площадках, сообщается на портале мэра столицы.

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Новогодние фейерверки запустят в 20 парках и на 13 городских площадках 1 января 2020 года в 01:00 по мск. В новогоднюю ночь прогремят более 50 тыс. залпов.

Москвичи и гости столицы увидят яркие хризантемы, искрящиеся кометы, пионы, пальмы, цветы сакуры и др.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в дни новогодних каникул для москвичей и гостей столицы состоится более 270 крупных праздничных мероприятий.

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