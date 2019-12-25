Самара, , 11:29 — REGNUM Спасателей в Самаре наградили за спасение мальчика на пожаре. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, огнеборцев наградили в канун Дня спасателя в рамках акции «Народное признание».

В апреле текущего года пожарные сняли ребенка с внешнего блока кондиционера, который забрался туда, спасаясь от пожара в квартире на восьмом этаже многоквартирного дома.

Тогда огнеборцы Евгений Гуляйкин и Артем Дорошенко зашли в горящую квартиру, перегнулись через окно и надели на ребенка маску. Затем сняли мальчика с блока, завернули в одеяло и передали врачам.

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