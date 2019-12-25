Вашингтон, , 11:22 — REGNUM В честь скорого празднования Нового года разработчики из Forgotten Empires выпустили тематическую модификацию для ремастера игры Age of Empires II. Об этом 25 декабря сообщает сайт cybersport.ru.

https://twitter.com/DHunter2018/status/1209630473112051712

В праздничной модификации всё оружие юнитов (боевые единицы) заменено на новогодние атрибуты: снежки, сосульки и подарочные коробки. Помимо этого, на игровых картах появятся сугробы и заснеженные деревья.

Напомним, ремастер стратегической игры Age of Empires II вышел 14 ноября 2019 года. Обновлённая версия получила улучшенную графику и новую сюжетную кампанию.

Читайте ранее в этом сюжете: Blizzard порадовала игроков Overwatch подарками за успехи в уходящем году