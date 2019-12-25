Мэдисон, США, , 11:22 — REGNUM Городская администрация Уосо (штат Висконсин, США) намерена отменить запрет на игру в снежки, действующий с 1962 года. Об этом сообщает газета The Hill.

Почти 50 лет назад в местные законы включили запрет на бросание или стрельбу любыми предметами, включая стрелы, снежки и камни. Бросать их нельзя в людей и здания в пределах населённого пункта.

Запрет был введён ради безопасности, объясняют местные власти. При этом ходить по улицам с оружием в Уосо разрешено. За 15 лет было два случая, когда хулиганов штрафовали за броски снежками по автомобилям.

В СМИ и соцсетях город назвали «худшим в Америке», и местные законодатели решили внести в запрет поправки. Предложено, в частности, просто исключить из закона слово «снежки». В ближайшее время городской совет проголосует по этому вопросу.

Читайте также: В США сняли с продажи «расово бестактные» черные светильники