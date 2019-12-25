Казань, , 11:24 — REGNUM На 97-м году жизни скончался глава Академии военных наук, генерал армии в отставке Махмут Гареев. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба полномочного представительства Татарии в РФ.

«Сегодня утром скоропостижно ушел из жизни выдающийся советский и российский военачальник, президент Академии военных наук, доктор военных и исторических наук, ветеран Великой Отечественной войны Махмут Ахметович Гареев», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что об этом полпредству Татарии сообщила семья покойного и указывается, что он оставался в строю до последнего дня, обладая «светлым умом, завидной памятью и великолепным чувством юмора».

Отметим, Махмут Гареев родился в Челябинске 23 июля 1923 года. В 1941 году окончил Ташкентское пехотное училище и участвовал в Великой Отечественной войне, сражаясь в составе Западного, 3-м Белорусского и 1-м Дальневосточного фронтов, и при этом был несколько раз был ранен и контужен. Всего прослужил в рядах Советской армии свыше 50 лет.