Тула, , 11:20 — REGNUM Девять новых автомобилей скорой медицинской помощи передано Тульскому Центру медицины катастроф 24 декабря, сообщили в управлении пресс-службы правительства региона. В том числе — четыре реанимобиля класса С, оснащённых оборудованием для оказания помощи в особо сложных случаях, и пять автомобилей класса В для работы общеврачебных и фельдшерских бригад.

По словам министра здравоохранения региона Алексея Эрка, в общей сложности региональный Центр медицины катастроф получит более 50 новых автомобилей — это при том, что парк учреждения не обновлялся с 2016 года. В 2020 году на новые автомобили скорой помощи планируется направить более 100 млн рублей.

Как уточнили в пресс-службе облправительства, в предновогоднюю неделю Центр медицины катастроф будет передано 39 автомобилей, закупленных за счет федерального бюджета, 12 «скорых» приобретено за счет регионального бюджета. Машины выйдут на линию уже в новом году.