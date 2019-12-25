Екатеринбург, , 11:23 — REGNUM В Кировском суде Екатеринбурга прошёл допрос худрука Театра эстрады, барда Александра Новикова. Об этом сообщает «Ура.ру».

Известного деятеля культуры спрашивали по делу о хищении денег у пайщиков ЖК «Бухта Квинс». Дело заведено на экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, сейчас Новиков проходит в качестве свидетеля.

На допросе бард сказал, что он лишь дал под застройку «Бухты Квинс» свою землю, а в проекте кооператива сам не участвовал. Новиков должен был получить дивиденды за землю и приыль с домов после окончания строительства.

Как сообщало ИА REGNUM, Новиков заявил о прекращении против него уголовного дела. Изначально бард проходил не как свидетель, но как один из обвиняемых по «делу «Бухты квинс». Обвинение было предъявлено ещё в 2016 году.

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