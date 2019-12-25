Ташкент, , 11:19 — REGNUM Государственный налоговый комитет Узбекистана предлагает запретить розничную торговлю в переходах и вдоль дорог. Об этом говорится в постановлении правительства республики, опубликованном на сайте «Обсуждение проектов нормативно-правовых документов республики».

Налоговый комитет предлагает внести изменения в правила розничной торговли. Нарушение вышеуказанных требований может повлечь за собой административную или уголовную ответственность.

Кроме того, планируется внести поправки в правила организации торговой деятельности на рынке, которые запретят торговлю на автостоянках и у входа на рынки. Отмечается, что эти меры направлены на поддержание порядка и безопасности.

Отметим, фиксированная сумма налога на доход физических лиц для предпринимателей с товарооборотом до 100 млн сумов ($10 532) в сфере розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами составляет 1 млн сумов ($105) в месяц.