Симферополь, 25 декабря 2019, 11:23 — REGNUM Крымский мост — мечта, которую сделали реальностью благодаря воле президента России Владимира Путина и усилиям строителей. Об этом 25 декабря журналистам заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря президент РФ ИА REGNUM запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту. Утром 25 декабря в Севастополь прибыл именной состав «Таврия». Поезд проехал ночью по Крымскому мосту и совершил небольшую остановку «Семь Колодезей» в Ленинском районе Крыма, а потом в Симферополе.
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