Симферополь, , 11:23 — REGNUM Крымский мост — мечта, которую сделали реальностью благодаря воле президента России Владимира Путина и усилиям строителей. Об этом 25 декабря журналистам заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Крымский мост — эпохальное событие, те решения, которые принял наш президент, и строители, которые исполнили эту мечту крымчан, я думаю, всех россиян, заслуживают огромного уважения. Сегодня крымчане встречают первый поезд с хорошим настроением с утра. Многие, наверное, встречают даже не пассажиров, а сам поезд — настолько это ожидаемое событие для Крыма», — отметил Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря президент РФ ИА REGNUM запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту. Утром 25 декабря в Севастополь прибыл именной состав «Таврия». Поезд проехал ночью по Крымскому мосту и совершил небольшую остановку «Семь Колодезей» в Ленинском районе Крыма, а потом в Симферополе.

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