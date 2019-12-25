Оренбург, , 11:13 — REGNUM В Оренбургской области за 2019 год масштабно обновили автопарк школьных автобусов. Школы получили 105 транспортных единиц, сообщает пресс-служба губернатора и правительства.

Очередная и последняя в этом году партия была передана 24 декабря. Представители 30 муниципалитетов получили 52 автобуса. Как отмечает губернатор Денис Паслер, теперь школьный автопарк Оренбуржья — один из лучших в стране.

«Задачу по обновлению школьного автопарка мы в этом году выполнили», — отметил губернатор.