Москва, , 11:11 — REGNUM Говоря то, что она говорит о ситуации в здравоохранении, Татьяна Голикова, видимо, полагает, что мы забыли, кем она была в те годы, когда эта «оптимизация» задумывалась и начинала осуществляться, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин 25 декабря, комментируя слова Голиковой об ужасной оптимизации в здравоохранении.

«А была она, напомню, министром здравоохранения и социальной защиты, а потом — председателем Счётной палаты РФ. Вот уже полтора года она заместитель председателя правительства нашей страны, курирующий данную сферу. Тем не менее выступает она так, словно является лидером парламентской оппозиции.

Зачем она нам всё это говорит? Не думает же всерьёз, что такие заявления снимут с неё ответственность за нынешнюю неприемлемую ситуацию в области охраны здоровья граждан России?

Это какой «государственный» ум надо иметь, чтобы в данном положении заявлять: «Необходимо думать об исправлении сложившейся ситуации»! Да не думать надо, а исправлять!

Но как исправлять, Голикова не знает. Поэтому и рассуждает о том, переводить ли всю систему здравоохранения в федеральное подчинение или не переводить.

А думать надо о том, как преодолевать дефицит врачей величиной в 25 тыс. человек и среднего медицинского персонала — в 130 тыс. человек; как, наконец, обеспечить врачам достойные зарплаты, как поднять качество их обучения.

Рассуждениями, повторю, мы уже сыты — надо виновных наказывать, и жёстко наказывать!

Но Голикова знает, что наказывать будут в худшем случае чиновников среднего звена на региональном уровне, куда она переводит стрелки.

А в центре все вновь будут «с орденами» в переносном и прямом смысле. И помяните моё слово, пройдёт немного времени, и к имеющимся у неё орденам «За заслуги перед Отечеством» трёх степеней Голикова получит этот орден высшей, первой, степени.

А мы останемся с тем здравоохранением, которое нам Голикова и ей подобные задумали: всё менее качественным и всё более дорогим», — высказал своё мнение Михаил Демурин.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно.

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