Волгоград, , 11:11 — REGNUM Энергетики Волжской ГЭС подарили медицинское оборудование Волгоградскому областному клиническому перинатальному центру №1 им. Л. И. Ушаковой. Современный диагностический прибор предназначен для обследования женщин, сообщили 25 декабря в пресс-службе РусГидро.

Перинатальный центр получил в подарок бинокулярный кольпоскоп. Его приобрели в рамках реализации ежегодной федеральной благотворительной акции «Рождённые энергией». Суть проекта — оснащение родильных домов, перинатальных центров и родильных отделений больниц в городах, где расположены объекты компании, современным диагностическим и реабилитационным оборудованием.

«Кольпоскопия является «золотым стандартом» диагностики и незаменима для ранней диагностики различных патологий. Новое оборудование позволит врачам консультативно-диагностического отделения оказывать медицинскую помощь женщинам на самом высоком уровне», — отметил главный врач Волгоградского областного клинического перинатального центра Александр Бухтин.

В 2019 году РусГидро передало современное оборудование в 23 медицинских учреждения в регионах присутствия компании общей стоимостью более 10 млн рублей.