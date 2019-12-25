Красноярск, , 11:14 — REGNUM Главную городскую ёлку откроют 25 декабря на острове Татышев в Красноярске. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Официально ёлку, которая является самой высокой в России, откроют в 19:00 по местному времени, но развлекательная программа начнётся уже с 16:30.

Красноярцев и гостей города ждёт ледовый городок с фигурками сибирских зверей и птиц, лабиринтом и дюжиной самых разных горок. Конкурсы с призами и интерактивы.

После фейерверка, который начнётся в 19:40, на импровизированной сцене Татышев-парка будут выступать лучшие певцы и танцоры Красноярска.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам мэра Красноярска Сергея Ерёмина, в городе будет сформирован своего рода «ёлочный треугольник»: «Во главе — татышевская красавица. Её «средняя сестра» монтируется на Театральной площади. А «младшая» ель — впервые за полвека — уже установлена на площади Революции».

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