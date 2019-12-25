Махачкала, , 11:15 — REGNUM К административной ответственности за хранение флага международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привлечен 46-летний житель села Кина Рутульского района Дагестана. Решением суда на него наложен штраф, сообщили ИА REGNUM 25 декабря в пресс-службе управления ФСБ России по республике.

Флаг с символикой террористической организации у дагестанца обнаружили пограничники ФСБ совместно с коллегами из МВД. Экстремистская символика была конфискована и уничтожена. Сообщается, что в ходе судебного заседания правонарушитель раскаялся и полностью признал свою вину.

Вместе с тем мужчина также может быть привлечен к уголовной ответственности, если будет доказано, что он публично демонстрировал запрещенный флаг в качестве призыва к осуществлению экстремистской деятельности. В таком случае ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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