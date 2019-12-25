Тверь, , 11:07 — REGNUM Новый детский сад на 150 мест в Старице Тверской области, которые готовится к вводу в эксплуатацию в рамках нацпроектов, осмотрел губернатор Игорь Руденя 25 декабря в рамках инспекционной поездки по социальным объектам. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Новый детский сад Пресс-служба правительства Тверской области

«Создание современных и комфортных условий для воспитания и обучения детей и работы педагогов — важное условие качественного образовательного процесса, от результатов которого в дальнейшем будет зависеть развитие всего тверского региона», — отметил Игорь Руденя.

Губернатор осмотрел помещения первого и второго этажа, в том числе детские группы, пищеблок и медицинский блок, пост охраны, прилегающую территорию, детские площадки. На данный момент строительные работы в детском саду полностью завершены, подключено отопление, которое подаёт собственная котельная. Благоустроена и прилегающая территория, которая оборудована системами внутреннего и наружного видеонаблюдения. В помещения детсада завезли мебель, инвентарь, игрушки. Получено заключение о соответствии построенного объекта (ЗОС), идёт процесс лицензирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в рамках национальных проектов «Демография» и «Образование» в Тверской области уже открыт детский сад в посёлке Калашниково Лихославльского района и школа на 560 ученических и 80 дошкольных мест в микрорайоне «Юность» в Твери. Также ведётся строительство детсадов на 100 и 150 мест соответственно в тверских микрорайонах «Южный» и «Юность». До 2021 года в регионе построят четыре детсада в Твери, а также по одному — в Старице, Торжке, Вышнем Волочке, Лихославле, Торопце, посёлке Ривицкий Максатихинского района, Эммаус и Бурашево Калининского района. Открытие детских садов позволит ввести 1710 новых мест для детей до трёх лет. Также строится школа на 1224 места в микрорайоне «Брусилово» в Твери. До 2024 года запланировано открытие школ на 1224 места в микрорайоне «Радужный», на 1224 места в Московском районе Твери.