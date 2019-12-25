Поти, Грузия, , 11:02 — REGNUM Жители грузинского портового города Поти в ходе протеста 24 декабря перекрыли дорогу возле здания мэрии. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

По данным журналистов, протестующие вышли на акцию в связи неприятным запахом рыбы, который распространяется по городу во время сезона переработки рыбы на предприятиях с ноября по февраль.

Активисты призвали обратить внимание на проблему правительство Грузии и своего депутата, представляющего Поти в парламенте страны.

Также сообщается, что руководство рыбоперерабатывающих заводов заявляют, что на их предприятиях установлены необходимые фильтры. Всего на территории города четыре таких завода, они получили лицензии на свою деятельность до 2026 года.