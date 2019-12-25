Бишкек, , 10:54 — REGNUM Часть пенсионных накоплений в Казахстане могут предоставить для покупки жилья, сообщает 25 декабря агентство «Казинформ» со ссылкой на заместителя премьер-министра республики Бердыбека Сапарбаева.

По его словам, в правительстве ведется работа над предложением президенту республики. Сапарбаева отметил, что возможность использования пенсионных накоплений при покупке квартиры будет зависеть от суммы накоплений вкладчика.

Заместитель премьер-министра добавил, что предложения правительства будут переданы в ближайшие дни в администрацию президента, и конечное решение будет принимать глава государства.

Напомним, в сентябре 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу, поручил правительству проработать возможности использования пенсионных накоплений граждан республики.

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