Ирвайн, США, , 10:51 — REGNUM Разработчики из Blizzard Entertainment поблагодарили игроков Overwatch за «насыщенный и удивительный год» и подарили им пять праздничных лутбоксов (контейнеры с набором случайных внутриигровых предметов). Об этом 24 декабря рассказал портал GameInformer.

При помощи контейнеров геймеры смогут получить праздничные скины (облики), граффити, эмоции и победные позы. Однако в лутбоксы не войдут новые легендарные облики на персонажей — получить их можно только за выполнение еженедельных испытаний.

Напомним, до 2 января 2020 года в игре Overwatch проходит праздничное событие, посвящённое Новому году и Рождеству. За участие в нём игроки могут получить редкие тематические предметы.

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