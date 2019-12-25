Токио, , 10:44 — REGNUM Геймеры обнаружили в файлах игры Red Dead Redemption 2 упоминание геймпада Pro Controller от гибридной консоли Nintendo Switch. Об этом 24 декабря на своей Twitter-странице сообщил игрок с ником Tez2.

https://twitter.com/TezFunz2/status/1209492077697998848

По мнению игроков, разработчики из Rockstar могут в ближайшее время выпустить свой проект на консоли Nintendo Switch. По другой версии, Red Dead Redemption 2 на PC может получить поддержку Pro Controller в качестве одного из устройства ввода.

Напомним, в 2019 году игра Red Dead Redemption 2 вышла на PC. В момент релиза геймеры столкнулись с многочисленными ошибками и техническими недоработками проекта.

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