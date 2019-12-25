Красноярск, , 10:38 — REGNUM Следственное управление по Красноярскому краю проверит информацию о местном предпринимателе, объявившем себя хозяином целого посёлка и выставившем его на продажу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР, информация дошла до руководителя ведомства.

«Александр Бастрыкин поручил руководству территориального следственного управления тщательно проверить достоверность доводов, озвученных средствами массовой информации, и доложить о ситуации в центральный аппарат Следственного комитета», — отметили в СКР.

Напомним, ранее сообщалось, что предприниматель выставил на продажу не только ферму в селе Васильевка и склад, но даже дома вместе с жителями. Всего стоимость «поместья» с 45 домами оценена в 20 млн рублей. Жители опасаются, что новый хозяин выселит их из домов.

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