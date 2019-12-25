Ирвайн, США, , 10:35 — REGNUM Авторы игры The Outer Worlds не против того, что их проект часто сравнивают с Fallout New Vegas. Об этом 24 декабря сообщил портал Destructoid.

Разработчики из Obsidian рады сравнениям до тех пор, пока «они в пользу их проекта». Тем не менее, один из авторов The Outer Worlds Тим Кейн считает, что их игра не похожа на других представителей жанра.

Напомним, The Outer Worlds вышла 25 октября 2019 года. Проект получил преимущественно высокие оценки от игроков и критиков.

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