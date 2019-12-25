Габороне, , 10:34 — REGNUM Браконьерство на носорогов в дельте Окаванго в Ботсване растет беспрецедентными темпами: 23 белых носорога и восемь черных были убиты с октября 2018 года. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение министерства окружающей среды, охраны природных ресурсов и туризма Ботсваны.

«С апреля по октябрь 2019 года девять носорогов были убиты. Число инцидентов возросло, и с октября по сегодняшний день еще 13 носорогов погибли от рук браконьеров», — говорится в сообщении министерства.

Несмотря на интенсивное браконьерство на носорогов в соседней ЮАР, где проживает одна из самых больших популяций носорогов в мире, только шесть носорогов были убиты в Ботсване в период между 2007 и 2017 годами, сообщается на официальном веб-сайте организации «Save the Rhino».

Реальный размер популяции носорогов Ботсваны держится в секрете правительственными чиновниками, однако координатор Департамента дикой природы и национальных парков, доктор Ммади Рубен заявил в октябре: «Если браконьерство будет продолжаться такими темпами, через год или два в Ботсване больше не останется носорогов, особенно черных, находящихся под угрозой исчезновения».