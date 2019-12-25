Чебоксары, , 10:28 — REGNUM В Верховном суде Чувашии вынесен приговор блогеру Константину Ишутову, который признан виновным в реабилитации нацизма и распространении детской порнографии. На оглашении приговора зал судебных заседаний был полон: суд назначил 3,5 года лишения свободы. В Чувашии общественность восприняла это резонансное дело как «удар по свободе слова» и оценила как «уголовные репрессии за оголтелую критику власти», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

24 декабря вынесен приговор Константину Ишутову. Ему инкриминировалось совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»)» и п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ («Распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием сети интернет»). Следствие, в частности, установило, что он разместил на своем интернет-аккаунте в одной из социальных сетей «информационный материал и комментарии к нему, содержащие оправдание действий нацистов в годы Второй мировой войны, героизацию действий фашистов и принижение значимости Победы советского народа».

Блогер признан виновным, ему назначено 3,5 года колонии общего режима и 150 тыс. рублей штрафа. Приговор не вступил в законную силу.

Читайте также: Блогера в Чувашии обвинили в детской порнографии и отпустили домой

А также: На чувашского блогера завели ещё одно дело за оправдание нацизма

Примечательно, что дело на блогера заведено на основании материалов центра противодействия экстремизму МВД по Чувашии. Ишутов известен скандальными, порой истеричными публикациями в отношении полиции и ряда других силовых ведомств, высокопоставленных чиновников и депутатов.

Это дело вызвало бурное обсуждение в соцсетях и распространяться в телеграмм-каналах.

«Дело Ишутова вскрыло болевые точки нашего общества. Абсолютное большинство смотрит на дело сквозь призму личных отношений к Косте: меня не касается, отпугивает уголовная статья о детской порнографии. Костя — далеко не образец морали и нравственного поведения, но дело не столько о нём, дело о наших с вами ценностях: свобода слова, свобода выражения мнения, право на критику власти. Нельзя применять уголовные репрессии за оголтелую критику власти!» — пишет в «Фейсбуке» юрист и правозащитник Игорь Михайлов.

В соцсетях высказывают мнение, что «это не только приговор Константину, но и удар по свободе слова», сигнал «журналистам, блогерам, обществу, чтобы они не смели критиковать власть, создавать для неё неудобные ситуации». И предполагают, что завтра на месте Ишутова могут оказаться другие неугодные власти и правоохранителям персоны.

Читайте ранее в этом сюжете: На чувашского блогера завели ещё одно дело за оправдание нацизма