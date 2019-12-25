Барнаул, , 10:28 — REGNUM Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») абсолютно согласен со словами вице-премьера российского правительства Татьяны Голиковой, заявивший о том, что оптимизация здравоохранения во многих субъектах России «проведена ужасно». В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он, в частности, отметил:

«Голикова абсолютно права, когда так уничижительно оценила результаты оптимизации отечественного здравоохранения. Впрочем, совершенно ясно, что по-другому сложиться вряд ли могло. Если проанализировать расходы бюджета за последние годы, ты мы легко обнаружим, что здравоохранение никогда не было приоритетным направлением государственной политики. Если в развитых странах расходы на здравоохранение начинаются от 8−10% от ВВП, то в России этот показатель всегда был в пределах 3,5 — 3,7%.

В таких условиях, когда имеется многолетнее хроническое недофинансирование такой важной сферы, мы пришли к тому состоянию, которое и имеем. Отечественное здравоохранение тяжело больно, а прикладывавшиеся до сих пор усилия использовались для лечения симптомов (и подправления неблагополучной статистики), но не самой болезни.

Впрочем, и какого-то запроса общества на изменение государственной политики в области здравоохранения до настоящего времени не было заметно. Люди собираются на митинги против строительства церкви или мусорного полигона, но вот относительно проблем медицины ограничиваются малосодержательными комментариями в соцсетях».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова на телеканале «Россия-1» заявила, что во многих субъектах РФ «оптимизация здравоохранения была проведена ужасно», и что сейчас следует думать о том, как ситуацию исправить.

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