Иваново, , 10:27 — REGNUM Плата родителей за детский сад в Иваново будет увеличена с 1 января 2020 года, сообщила пресс-служба администрации города. Решение принято в связи с необходимостью увеличить нормы питания в дошкольных учреждениях.

«В Иванове это повышение происходит ежегодно с учетом коэффициента инфляции», — уточнила начальник дошкольного отдела управления образования администрации города Нина Груздева.

По словам чиновницы, в настоящее время родительская плата за присмотр и уход за детьми в муниципальных учреждениях Иваново составляет 2 тыс. 219 рублей, при этом 90% суммы направляется на питание детей.

В последний раз родительскую плату за детские сады в Иваново повышали в феврале 2019 года, на 94 рубля или 4,4%. В настоящее время готовится соответствующее постановление администрации города о повышении с 1 января 2020 года родительской платы на 93 рубля. С нового года родители будут платить 2 тыс. 312 рублей.

В настоящее время, по данным мэрии, муниципальные дошкольные учреждения в Иваново посещают более 22 тысяч детей в возрасте от 1,5 до 8 лет.