Токио, , 10:25 — REGNUM В сети появилась обложка ремастера игры Patapon 2. Об этом 24 декабря сообщила «Игромания».

https://twitter.com/FinalWeaponX4/status/1209645751699222528

Вероятно, в ближайшее время Sony объявит дату релиза ремастера. Официальный анонс его разработки состоялся ещё в 2017 году.

Напомним, Patapon — это проект, соединяющий в себе механики стратегии и ритм-игры. В нём геймеры командуют племенем фантастических существ, управляя его представителями при помощи музыки.

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