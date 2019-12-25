Токио, 25 декабря 2019, 10:25 — REGNUM В сети появилась обложка ремастера игры Patapon 2. Об этом 24 декабря сообщила «Игромания».
https://twitter.com/FinalWeaponX4/status/1209645751699222528
Вероятно, в ближайшее время Sony объявит дату релиза ремастера. Официальный анонс его разработки состоялся ещё в 2017 году.
Напомним, Patapon — это проект, соединяющий в себе механики стратегии и ритм-игры. В нём геймеры командуют племенем фантастических существ, управляя его представителями при помощи музыки.
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