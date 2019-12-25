Мадрид, , 10:16 — REGNUM Репортер испанского телевидения, узнавшая в прямом эфире о выигрыше в лотерею, бурно отреагировала на эту новость и заявила своим коллегам, что она «завтра не придёт на работу». Об этом сообщает телекомпания BBC.

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При этом, как выяснилось, Наталья Эскудеро, которая работает в испанской радиовещательной и телевизионной корпорации RTVE, выиграла не весь главный приз рождественской лотереи в размере €4 млн, как это могло показаться по её реакции, а только часть общего приза — €5 тыс. (или $5 550). На видео, появившемся позднее в соцсетях, видно, как телеведущая подпрыгивает от радости.

https://twitter.com/tve_tve/status/1208729859679145984

Однако зрители, подумавшие, что Эскудеро выиграла джекпот, раскритиковали женщину за обманутые ожидания. Позже телеведущая извинилась за свою «эмоциональную» реакцию во время трансляции. При этом она подчеркнула, что обещание не выходить «завтра на работу» — не ложь, так как Эскудеро взяла отпуск.

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