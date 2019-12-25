Токио, , 10:15 — REGNUM В игре Yakuza: Like a Dragon появятся гонки на картах, в которых можно будет использовать оружие для ликвидации соперников. Об этом 24 декабря сообщил портал Gematsu.

https://twitter.com/gematsucom/status/1209468344778317824

Главный герой проекта Итибан Касуга сможет улучшать свой карт, меняя его внешний вид и устанавливая на него новые виды оружия. Награды, полученные в гонках, можно будет обменять на предметы, усиливающие характеристики протагониста. Таким образом, победы на треке помогут геймерам в прохождении сюжетной кампании Like a Dragon.

Напомним, релиз Yakuza: Like a Dragon состоится в 2020 году. В Японии игра выйдет 16 января, а дата выхода в других странах пока не сообщается.