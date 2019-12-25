Красноярск, , 10:15 — REGNUM В Красноярском крае с 2020 года уменьшатся сроки ожидания медицинской помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 декабря в региональном министерстве здравоохранения.

Изменения в территориальной программе госгарантий бесплатного оказания медпомощи в Красноярском крае на 2020−2022 годы утвердили на заседании краевого правительства. В минздраве подчеркнули, что в программе сохранены все действующие гарантии.

В реестр медорганизаций, работающих в сфере ОМС, на 2020 год включены 208 лечебных учреждений, в том числе частные. Количество организаций не уменьшилось.

В следующем году на реализацию программы выделят 71,2 млрд рублей, в 2021 году — 71,9 млрд, в 2022 году — 75 млрд.

Что касается сроков ожидания медпомощи, жителям региона обещают, что консультацию врачей при подозрении на онкозаболевание должны назначить в течение трёх рабочих дней. Раньше было пять рабочих дней.

Меньше придётся ждать и направления на компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию и ангиографию (ранее — 30 дней, будет — не более 14 рабочих дней). Исследования при подозрении на онкозаболевание должны провести не позже семи рабочих дней (ранее — 14 дней) и так далее.

Перечень льготных лекарств, отпускаемых бесплатно или с 50% скидкой, прирастёт 22 наименованиями.

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