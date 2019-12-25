Москва, , 10:17 — REGNUM В Новой Москве завершаются работы по строительству станции второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) «Курско-Рижский». Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы.

Станция «Остафьево» расположена между станциями «Щербинка» и «Силикатная» МЦД-2 «Курско-Рижский». Здесь строят две пассажирские платформы и зал с турникетной и кассовой зоной, с эскалаторами и лифтами для маломобильных пассажиров.

Напомним, движение по МЦД-1 и МЦД-2 было запущено 21 ноября. Сразу после запуска обнаружились многочисленные неполадки в пропускной системе. Чтобы исправить их, до 8 декабря проезд по МЦД был бесплатным.

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