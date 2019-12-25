Санкт-Петербург, , 10:16 — REGNUM Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга получил и зарегистрировал уголовное дело в отношении мужчины, который летом 2019 года распылил в открытое окно одного из кабинетов городской прокуратуры неизвестный газ. О скором процессе по этому делу сообщает 25 декабря объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, инцидент произошел 5 июля около 9 часов утра. Молодой человек подошел к открытому окну здания на Почтамтской улице и из баллончика распылил в кабинет, где находились сотрудники, неизвестный газ. Сотрудников прокуратуры пришлось временно вывести из здания.

Благодаря камерам наружного видеонаблюдения мужчину удалось идентифицировать и задержать. Им оказался житель Московской области Аркадий Збуржинский.

Нападавшему было предъявлено обвинение в хулиганстве и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Тогда же Збуржинский не смог объяснить суду причину своего поступка, сказав, что испытал внезапный приступ гнева, но умысла причинить вред у него не было.

«Збуржинский вину не признаёт. К производству уголовное дело пока не принято», — уточняет пресс-служба суда.