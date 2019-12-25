Нальчик, , 10:11 — REGNUM В условиях теплой и бесснежной зимы на большей части европейской территории России предприимчивые граждане придумали новый бизнес — предлагают к продаже снег. Объявление с таким предложением появилось на странице интернет-сообщества podslushano_ nal в Кабардино-Балкарии.

Его авторы обещают желающим создать зимнюю праздничную атмосферу, доставив свежайший снег с горных склонов. Правда цена за такой раритет в условиях нынешней теплой зимы весьма велика — 500 рублей за ведро, но качество не оставляет сомнений — снег то, что надо!

https://www.instagram.com/p/B6bE1AKKxYM/

В комментариях к объявлению пользователи соцсети сетуют, что которую зиму приходится встречать Новый год без снега и винят в этом глобальное потепление, а также спрашивают, есть ли доставка, например, в Крым.

«Да, теперь о настоящей зиме нам приходится только мечтать, ну или купить ведро снега и кайфовать», — отозвался на предложение один из подписчиков.

Судя по тому, что авторы идеи для бизнеса не указали контактных телефонов, это все же шуточное предложение отчаявшихся любителей снежной зимы. Но их можно понять, на ближайшие дни в Кабардино-Балкарии снегопадов не ожидается. По прогнозам синоптиков, не стоит их ждать ни в этой республике, ни в соседних субъектах Северного Кавказа.

Так, Гидрометцентр обещает до 27 декабря в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и на юге Ставропольского края небольшой дождь, а на остальной территории округа осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +3…-2°С, днем +6…+11°С. В горных районах ночью −1…−6°С, днем 0…+5°С.

При этом отмечается, что в горах нелавиноопасно. Что и неудивительно — снега то нет!