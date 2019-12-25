Рязань, , 10:10 — REGNUM Новая особо охраняемая природная территория «Зеленчуковые широколиственные леса» создана в Рязанской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Памятник природы областного значения занимает площадь 1543 га.

Специалисты провели экологическое обследование территории и подтвердили наличие здесь растений и животных, занесённых в Красную книгу Рязанской области. Также на берегу реки Осётр выявлены ценные природные лесные комплексы. До 1 марта 2020 года будет принят паспорт памятника природы.

«Зеленчуковские широколиственные леса — это уже третья территория, которая получила статус особо охраняемой за последние два года», — отметил губернатор Николай Любимов.

Памятник природы расположен на территории Рыбновского и Захаровского районов в районе населенного пункта Серебряные пруды.