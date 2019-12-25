Воронеж, , 10:02 — REGNUM Международный аэропорт Воронеж имени Петра I начнёт с июня отправлять чартерные рейсы в турецкий город Даламан, об этом сообщается на странице аэропорта в «Вконтакте».

Рейсы будут осуществляться с 3 июня дважды неделю, по средам и воскресеньям. Из Воронежа самолёт будет отправляться по средам в 15:00, по воскресеньям в 13:30, время в полёте составит три часа. Обслуживать рейсы будет авиакомпания Red Wings.

«Эта чартерная программа продлится почти до окончания сезона летней навигации, до 21 октября. Продажа туров откроется со дня на день», — уточнили в пресс-службе аэропорта.

Отметим, что в зимнем расписании аэропорта Воронеж есть рейсы в Стамбул, по понедельникам, средам и пятницам, а также в Анталью.